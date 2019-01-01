رئيس جيمناسيا يعلن رحيل مارادونا

انقسامات داخلية تطيح بالأسطورة الأرجنتينية

أكد جابرييل بيليجرينو رئيس نادي جيمناسيا لابلاتا الأرجنتيني، رحيل دييجو أرماندو مارادونا عن تدريب الفريق.

بيليجرينو جلب الأسطورة الأرجنتينية للنادي هذا الموسم، لإنقاذه من سلسلة النتائج السيئة التي يعاني منها.

جيمناسيا شهد بعض الانقسامات الداخلية ليقرر رئيس النادي عدم ترشحه لفترة رئاسية جديدة، لتُثار التكهنات حول مستقبل مارادونا ليقوم بحسم الجدل بنفسه.

وقال بيليجرينو في تصريحات صحفية:"مارادونا لم يعد هو المدير الفني للفريق، هو جاء هنا لتقديم إضافة وليس المشاركة في انقسامات".

وأضاف:"كان على أتم الاستعداد لهذه المهمة وتمتع بإصرار كبير على النجاح ربما أكثر منا كقادة للنادي".

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وفي نهاية حديثه كشف بيليجرينو عن تعيين ماريانو ميسيرا مدرب الفريق الرديف بدلاً من مارادونا بشكل مؤقت.

يذكر أن مارادونا تسلم مهمة جيمناسيا في 5 سبتمبر الماضي، لعب 8 مباريات خسر 5 منهم ونجح في الفوز بـ3 مواجهات فقط.