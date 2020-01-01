رئيس جديد لرابطة المحترفين .. وموقف الدوري السعودي من الـ5 تبديلات

الموسم الجديد للدوري السعودي يستعد للانطلاق

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، عن رئيس الرابطة الجديد وهو عبدالعزيز العفالق رئيس نادي الاتفاق السابق.

وكانت الرابطة قد أعلنت عن مواعيد مباريات الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الجديد 2020/2021، والذي سينطلق يوم 17 المقبل.

وكشفت الرابطة عن تزكية المهندس عبدالعزيز بن حسن العفالق، رئيسًا بالإجماع للمجلس لمدة 4 سنوات مقبلة خلفًا لمسلي آل معمر.

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وجاءت التزكية في الاجتماع الغير عادي الذي عقد في الرابطة مساء اليوم الثلاثاء، بالفيديو، وأعلنوا عن رئيس الرابطة الجديد.

وكشفت الرابطة أيضًا عن موقف النسخة المقبلة من نظام الـ5 تغييرات والذي طبقه الاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب أزمة كورونا، حيث أبقت على الـ5 تبديلات.

ويستعد الهلال للدفاع عن لقبه في الموسم الجديد، بعد التتويج به بعد منافسة قوية مع النصر، ليعود الزعيم أعلى منصات التتويج.