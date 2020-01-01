رئيس بشكتاش: اتفقنا مع النني على البقاء لنهاية الموسم

النني سيبقى مع بشكتاش حتى نهاية الدوري التركي.

كشف أحمد نور شيبي، رئيس نادي بشكتاش التركي، عن أنه لن يسمح برحيل أي لاعب من صفوف فريقه، إلا بنهاية الموسم في تركيا كاملًا، رافضًا رحيل أي لاعب تحت أي مسمى.

شيبي قال خلال تصريحات لصحيفة "الصباح" التركية: "عقود جميع اللاعبين مستمرة مع الفريق حتى نهاية المسابقة، وهناك اتفاق مع محمد النني حول بقائه مع الفريق".

رئيس بشكتاش تابع: "عقود جميع لاعبي الفريق مستمرة حتى نهاية الموسم، والنني لن يرحل قبل الجولة 34 جولة من الدوري التركي، ومازال متبقي لنا 5 مباريات".

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وواصل: "هناك اتفاق تم بيننا وبين النني خلال الأيام الماضية، على البقاء مع الفريق حتى نهاية الموسم، ولكن دون الكشف عن أي تفاصيل".

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جاء ذلك بعدما أكدت الصحيفة التركية على أن بشكتاش اتفق مع النني على بقاءه مع الفريق خلال الموسم المقبل، سواء على سبيل الإعارة أو الشراء النهائي.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى أن محمد النني هدد بعدم خوض مباريات مع بشكتاش بداية من أول يوليو، بسبب انتهاء عقد إعارته من أرسنال الإنجليزي.