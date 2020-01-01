رئيس برشلونة السابق يطالب بإسقاط بارتوميو بسبب التسريبات الأخيرة

خوان لابورتا يفتح النار على إدارة برشلونة الحالية

هاجم خوان لابورتا، رئيس برشلونة السابق، المجلس الحالي للنادي برئاسة جوسيب بارتوميو، بسبب الفضيحة التي انتشرت خلال الساعات الماضية.

وكشفت تقارير نشرتها إذاعة كادينا سير، يوم الإثنين عن تعاقد إدارة برشلونة الحالية مع شركة لتشويه صورة أعضاء ولاعبي الفريق.

ووفقاً للتقارير، فإن إدارة بارتوميو تعاقدت مع شركة أنشأت حسابات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر للدفاع عن الإدارة وتشويه صورة اللاعبين والمنتمين للنادي.

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وقامت إدارة بارتوميو بدفع مبلغ مليون يورو للشركة مقسمة على ست دفعات، لمهاجمة بعض اللاعبين ورموز الفريق والدفاع عن الإدارة الحالية.

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وبالرغم من نفي الإدارة والشركة تلك الاتهامات في بيانات رسمية، إلا أن أصابع الاتهامات تشير إليهما.

ومن جانبه طالب خوان لابورتا، عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر بإسقاط بارتوميو ورحيله عن النادي.

جدير بالذكر أن لابورتا أعلن في وقت سابق، نيته في الترشح لمنصب رئيس النادي من جديد، في انتخابات برشلونة القادمة والمقرر إقامتها في صيف 2021.