رئيس بايرن ميونيخ يعترف بصعوبة التعاقد مع سانيه

أسباب مالية قد تمنع النادي الألماني من ضم نجم سيتي

اعترف أولي أونيس رئيس بايرن ميونيخ، بصعوبة مهمة التعاقد مع ليروى سانيه جناح مانشستر سيتي هذا الصيف.

سانيه يرفض تجديد عقده مع سيتي، لتزداد التكهنات حول إمكانية رحيله عن الفريق الإنجليزي بسوق الانتقالات الحالي.

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أونيس قال عن إمكانية ضم الألماني:"لا أعرف الأرقام بالتحديد، ولكن الصفقة ستكون صعبة جداً من الناحية المالية".

وأضاف:"الأمر لا يتعلق بقيمة اللاعب فقط، المجموع الكلي للتعاقد معه من الصعب تحمله".

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وتأتي تصريحات أونيس عقب ما قاله مؤخراً، أن بايرن لديه سياسة تجعله لا ينفق أكثر من 80 مليون يورو على لاعب واحد.

وهو ما يجعل مهمة التعاقد مع سانيه قمة في الصعوبة، حيث من المتوقع ان يطلب سيتي مقابل مادي ضخم للتخلي عنه.

وفي نهاية حديثه وعندما سؤل أونيس عن ضم رودري نجم وسط أتلتيكو مدريد، كان رده بأنه لا يعرف من هو هذا اللاعب.