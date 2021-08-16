رئيس بايرن ميونخ يفتح الباب لكبار أوروبا لضم نجومه

بايرن ميونخ لن يغامر بمستقبل النادي.

يراقب نادي بايرن ميونخ، بطل ألمانيا، الموقف في سوق الانتقالات الصيفية الحالية بترقب ودون قلق.

رئيس بايرن، هيربرت هاينر، لا يعتقد أن ناديه عليه التسرع لإبرام أي صفقة، كما لن يغامر النادي ويضحي بقوته المالية من أجل نجاح اقتصادي على المدى القريب.

ويعاني نادي برشلونة الإسباني حاليًا من أزمة مالية طاحنة بسبب سياسة النادي التعاقدية والرواتب التي تشكل 100% من دخل النادي المُثقل بالديون.

هل يمكن أن يبرم بايرن ميونخ صفقات هذا الصيف؟

لم يستبعد هيربرت أي شيء وقال في حوار له مع صحيفة كيكر الألمانية عن سوق الانتقالات: "نتابع سوق الانتقالات المفتوح حتى نهاية أغسطس. لنرى إن كان بإمكاننا عقد صفقة أو أخرى ممكنة".

وواصل رئيس بايرن "لكن لدينا لاعبون دوليون على أعلى مستوى؛ لذا لسنا في عجلة للتعاقد سريعًا مع أي لاعب".

ويبرز اسم مارسيل سابيتزر متوسط ميدان لايبزيج ضمن اهتمامات بايرن الذي قد يدفع 20 مليون يورو للحصول على خدماته في عامه الأخير مع ناديه.

وتابع هاينر "لو نظرت إلى سوق الانتقالات في الأسابيع الماضية فستتعجب مما حدث. دائمًا نفكر هل 11 لاعب نجم يخلقون فريقًا ممتازًا؟".

وعزز باريس سان جيرما الفرنسي وصيف بايرن في دوري الأبطال 2020 صفوفه بعدد من النجوم أبرزهم ليونيل ميسي قائد وهداف برشلونة التاريخي.

هل يمكن أن يضحي بايرن من أجل أي نجم؟

وأكد رئيس بايرن أنه لن يغامر بموقف ناديه ووضعه من أجل نجاح رياضي قصير الأمد، مشددًا على أن نجمي الفريق جوريتزكا وكيميش "لن يبقيا مع الفريق بأي ثمن".

وعلق هاينر على إمكانية التخلي عن لاعبيه ليون جوريتزكا وجوشوا كيميش وقال: "اللاعبان يعرفان ما لديهما في بايرن، يتقاضيان رواتب جيدة جدًا هنا أيضًا. الكل يحصل على راتبه وبإمكانهما الفوز بالألقاب معنا في المستقبل".

وينتهي عقد كيميش في الصيف المقبل، وكانت التقارير قد ذكرت أن اللاعب سيجدد حتى 2025 وبعد توقف المحادثات بين الجانبين تم استئناف المفاوضات ويبدو جوشوا في طريقة للبقاء مع العملاق البافاري.

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