رئيس الوداد: أقسم قسمًا غليظًا لن أسكت على ما فعله جريشة ولن نقبل بإيقافه

ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الوداد والترجي شهد جدلًا تحكيميًا كبيرًا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

فتح رئيس الوداد المغربي سعيد الناصيري، النار على الحكم المصري الدولي جهاد جريشة، الذي أدار مباراة وداد الأمة أمام الترجي التونسي، مؤكدًا أنه سيقدم ضده شكوى إلى الاتحاد الدولي "فيفا".

جريشة أدار أمس السبت، مواجهة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين فريق الدم والذهب ووداد الأمة، على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وشهد اللقاء جدلًا تحكيميًا كبيرًا، إثر إلغاء الحكم المصري هدف للفريق المغربي، بجانب بعض القرارات، التي يرى الجانب المغربي أنها أثرت على نتيجة المباراة.

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الناصيري قال، خلال تصريحاته لصحيفة "المنتخب المغربية": "الاتحاد الأفريقي على المحك ومؤسسة الكونفدرالية أمام مسؤولية تاريخية لرد الاعتبار بهذه المهزلة، فهذا أمر يهمه".

وأضاف: "لن نقبل بإيقاف جريشة أو غيره، نريد هدفنا الذي لم يحتسبه، ونحن لن نقف عند حدود الكاف، بل سنخاطب الفيفا وأقسم قسمًا غليظًا لن أسكت على ما حدث، لأن الوداد تعرض لمجزرة حقيقية".

واختتم: "حان وقت الدفاع عن حقوقنا، أنا مسؤول عن الوداد بجماهيره العريضة، هذا الحكم تجاوز تقنية الفيديو وتجاوز القانون المعمول به، وأنا أصر على أنه جاء بنية مبيتة".

يذكر أن لقاء الإياب بين الفريقين من المقرر أن يقام في 31 من مايو الجاري، على الملعب الأولمبي برادس.