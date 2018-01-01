رئيس الوحدة: تحليل ميدو للدوري السعودي سيساعده كثيرًا

حاتم خيمي يفسر سبب تواجد أحمد حسام ميدو في نادي الوحدة السعودي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

تحدث حاتم خيمي، رئيس نادي الوحدة السعودي، عن تولي المصري أحد حسام ميدو، مهمة تدريب الفريق مؤخرًا.

الوحدة أعلن عن تولي أحمد حسام ميدو منصب المستشار الفني لنهاية الموسم، ومنصب المدير الفني بشكل مؤقت لحين التعاقد مع جهاز فني جديد.

خيمي قال خلال تصريحات صحفية: "تم الاستعانة بميدو كلاعب ومدرب للزمالك والإسماعيلي ووادي دجلة، حتى يتم الانتهاء من التعاقد مع مدرب جديد".

رئيس الوحدة تابع "تواجد ميدو سيعطينا ناتجًا جيدًا، خاصة وأنه يحلل مباريات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، واطلع بشكل كامل عن جميع الفرق واللاعبين".

حاتم خيمي أردف "تجربة ميدو في التحليل ستخدمنا في جلب الأفضل، وأيضًا سيخدمنا الفترة المقبلة كمدرب لمعرفته بإمكانيات الجميع".

ميدو كان يقوم بتحليل مباريات دوري محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، عبر قناة السعودية الرياضية منذ بداية الموسم.