رئيس الهيئة العامة للرياضة: الظفرة لعب جيدًا، لكن الخبرة لعبت لصالح شباب الأهلي

الظفرة خسر نهائي كأس رئيس الدولة أمام شباب الأهلي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أشاد محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة الإماراتية بأداء الظفرة خلال نهائي كأس رئيس الدولة أمام شباب الأهلي.

وكان الظفرة قد خسر النهائي أمام شباب الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد، وقد أهدر في اللحظات الأخيرة فرصة عظيمة لمعادلة النتيجة.

وقال الرميثي عقب المباراة "الظفرة قدم مباراة جيدة لكن شباب الأهلي استغل خبرات لاعبيه فاستحق التتويج".

رسميًا - أحمد خليل يقود شباب الأهلي دبي للتتويج بكأس رئيس الإمارات

أضاف "حضور الجمهور كان مميزًا والأداء الفني كذلك، مباراة جميلة وسعدنا بخبر زيادة المكافآت".

يُذكر أن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات قرر رفع جائزة الفوز بالكأس إلى 10 ملايين درهم بدلًا من 5، وجائزة الوصيف إلى 5 ملايين بدلًا من مليوني درهم إماراتي.