رئيس الهلال: نجهز ملف عن الأهلي للرئيس الجديد

مواجهة الأهلي في دوري أبطال آسيا تشغل الهلال

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد المهندس عبد الله الجربوع، رئيس نادي الهلال السعودي المكلف، على أن مواجهة فريقه أمام الأهلي المقبلة، واحد من أهم الملفات التي يتم إعدادها للرئيس الذي سيتم تنصيبه غدٍ الثلاثاء خلال الجمعية العمومية للنادي.

الجربوع قال خلال تصريحات لصحيفة "الرياضية" السعودية: "مباراتنا مع الأهلي في جدة تعد أهم الملفات التي جهزناها للرئيس الجديد، نظرًا للارتباط الوثيق مع العديد من الأمور المعلقة".

وأشار رئيس الهلال المكلف إلى أن هناك العديد من الأمور المعلقة، أبرزها التعاقد مع الجهاز الفني الذي سيقود الفريق في الموسم المقبل، واختيار قائمة اللاعبين المشاركين خاصة المحترفين الأجانب.

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هل تتوقع رحيله عن الهلال🤔 pic.twitter.com/k6Kcri44bq — موقع قول السعودي (@GoalSA) June 17, 2019

عبد الله الجربوع أوضح بأن فريق الهلال سيظهر الموسم المقبل بأطقم جديدة ومختلفة، بعد الاتفاق والتوقيع مع شركة خاصة لتأمين ملابس ذات جودة عالية للفريق الأول، وفرق النادي، بداية من المعسكر الإعدادي الخارجي.

الجربوع واصل: "الشركة التي اتفقنا معها تضم العديد من الشركاء السعوديين، وأفضل عدم الإفصاح عنها، لحين اعتماد الاتفاقية، والتوقيع بشكل نهائي على العقود، وسيتم الإعلان عن كافة الأمور خلال مؤتمر صحفي".

الهلال سيواجه الأهلي يوم 6 أغسطس المقبل، في ذهاب دور الـ16، ببطولة دوري أبطال آسيا.