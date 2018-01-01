رئيس النصر يوجه رسالة مهمة إلى جماهير ناديه قبل لقاء الاتحاد

سعود آل سويلم يوجه رسالة إلى جماهير النصر

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

حرص سعود آل سويلم، رئيس نادي النصر، على توجيه رسالة مهمة إلى جماهير ناديه، قبل مواجهة الاتحاد، بالدوري السعودي.

النصر يحل ضيفًا على الاتحاد مساء غدٍ الجمعة، بالجولة الرابعة عشر ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

آل سويلم نشر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة يطلب خلالها من جماهير النصر، مساندة الفريق خلال مباراة الاتحاد.

جماهير الشمس الغالية في المنطقة الغربية :

دائماً حضوركم مؤثر وتواجدكم مختلف..

مساء الغد نجومكم بين أنظاركم ينتظرون دعمكم ومساندتكم بالجوهرة ..



موعدنا نصر مع النصر بإذن الله 💛💙 — سعود آل سويلم (@SSuwailm) December 20, 2018

وجاء نص التغريدة كالآتي: "جماهير الشمس الغالية في المنطقة الغربية، دائماً حضوركم مؤثر وتواجدكم مختلف، مساء الغد نجومكم بين أنظاركم ينتظرون دعمكم ومساندتكم بالجوهرة، موعدنا نصر مع النصر بإذن الله".

النصر يسعى لتحقيق الفوز، من أجل استمرار ملاحقة الهلال المتصدر بفارق 3 نقاط، وزيادة أوجاع الاتحاد.

الاتحاد يمني النفس بتحقيق فوزًا على النصر، سيكون مفتاحًا للعودة إلى الانتصارات بشكل فعلي، بعد الفوز في أول مباراة له هذا الموسم على الباطن الجولة الماضية.