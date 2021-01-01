رئيس النصر يعلق على الانتصار أمام السد

مسلي آل معمر يعلق على فوز فريقه على النصر

علق مسلي آل معمر، رئيس نادي النصر السعودي، على فوز فريقه على السد القطري، بالجولة الثانية ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

النصر اكتسح السد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب مرسول بارك، بالجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الرابعة، بالبطولة القارية.

آل معمر نشر تغريدة عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" جاء نصها: "ألف مبروك لجمهور العالمي النقاط والمستوى أمام منافس قوي".

رئيس النصر تابع: "اليوم قال اللاعبون كلمتهم، والقادم أهم".

ورفع نادي النصر رصيده إلى النقطة الرابعة، في صدارة ترتيب المجموعة الرابعة، بينما تجمد رصيد السد عند نقطة واحدة في المركز الرابع والأخير.

وتولى مسلي آل معمر رئاسة نادي النصر مؤخرًا، بعد قرار وزارة الرياضة السعودية بحل مجلس إدارة النادي السابق برئاسة صفوان السويكت، وإجراء الانتخابات التي فاز بها آل معمر.

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واستطاع نادي النصر أن يحقق الفوز رفقة مدربه الجديد البرازيلي مانو مينيز، الذي تولى المسؤولية خلفًا للكرواتي ألين هورفات الذي رحل سبب تذبذب نتائج الفريق.