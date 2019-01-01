رئيس المقاولون العرب يرد على اتهامات مرتضى منصور بالتفويت للأهلي

محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب يرد على اتهامات مرتضى منصور رئيس الزمالك بالتفويت للأهلي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب عن غضبه من التصريحات التي أطلقها مرتضى منصور رئيس الزمالك والتي اتهم فيها فريقه بالتفويت للأهلي في المباراة المرتقبة بينهما.

جاء هذا في تصريحات تلفزيونية أدلى بها صلاح وأكد خلالها أن المقاولون العرب سيخوض مواجهة الأهلي بكل قوة متاحة له، ولن يتأثر بتصريحات رئيس الزمالك.

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جاري تحميل لقب الدوري. 🏆

درع الدوري في طريقه إلى الجزيرة @AlAhly.🔴 pic.twitter.com/A3xyHSlQnP — جول مصر (@goaleg) ٢١ يوليو ٢٠١٩

وقال صلاح: "لقاءنا أمام الأهلي هام بالنسبة لنا من أجل تحسين موقفنا في جدول ترتيب الدوري المصري، نستعد للمباراة بشكل جيد وسنقدم أفضل ما لدينا".

وأضاف: "مثل تصريحات مرتضى منصور لن تؤثر علينا بأي شكل من الأشكال، المقاولون فريق محترم، ومثل هذا الحديث غير وارد في قاموسنا، تصريحاته لم تكن موفقة".

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واختتم تصريحاته مؤكدًا على أهمية المباراة: "نستعد لمواجهة الأهلي مثل أي مباراة آخرى في الدوري، سندخلها بكل قوة ممكنة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية".

جدير بالذكر أن الأهلي يحتاج للفوز على المقاولون العرب لحسم لقب الدوري قبل مواجهة الزمالك في الجولة الختامية من الدوري المصري، أو لتعثر القلعة البيضاء أمام الإسماعيلي.