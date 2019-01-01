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دوري أبطال أفريقيا

رئيس الكاف: قدموا لي برهان على الفساد واتركوا الباقي لي

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أحمد أحمد يتحدث عن الفساد بالاتحاد الإفريقي
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أكد أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، على أنه حريص على محاربة الفساد، ولكن لابد من وجود دليل قوي لحدوث ذلك.

جاء ذلك بعد خسارة الوداد المغربي نهائي دوري أبطال إفريقيا لصالح الترجي التونسي، بعد اعتبار الحكم الجامبي بكاري جاساما، الفريق المغربي منسحبًا من المباراة.

رئيس الاتحاد الإفريقي قال خلال تصريحات لصحيفة "المنتخب" المغربية: "عليكم بالتحري داخل المغرب على حدوث فساد، وقدموا لي البرهان والباقي سيكون لي".

أحمد أحمد تابع: "لم أتردد في اتخاذ قرار ضد جهاد جريشة، الحكم المصري، بعدما ثبتت ضده اتهامات، وعلى الاتحاد المغربي تقديم ما يفيد بفتح ملف نهائي دوري أبطال إفريقيا".

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واختتم أحمد تصريحاته قائلًا:"الأمور تسير وفقًا للوائح والقوانين، والبعض لا يعجبه قرارات الحكام، وسحب الجوائز والبطولات تحتاج لإدانة قوية.

جاء ذلك بعد استياء مسؤولي نادي الوداد المغربي، مما حدث في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد تعطل تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR".

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