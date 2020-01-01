رئيس الفتح: علي الحسن يمتلك عرضين بخلاف النصر

سعد العفالق يتحدث عن تقدم الهلال والأهلي بعرضين.

أكد سعد العفالق، رئيس نادي الفتح، على أن علي الحسن لاعب فريقه، يمتلك عرضين سعوديين بخلاف عرض نادي النصر، الذي ينافس على ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

النصر نجح في ضم علي لاجامي منذ أيام، ويحاول مسؤوليه للتعاقد مع علي الحسن لاعب نادي الفتح، حيث يسعى مسؤولي الناديين للوصول لاتفاق بشأن انتقال الحسن لصفوف العالمي.

العفالق قال خلال تصريحات عبر برنامج "في المرمى" على قناة العربية: "تلقيت اتصالات كثيرة خلال الفترة الماضية، من أجل ضم لاجامي والحسن، وطلبت من الجميع تأجيل المفاوضات حتى حسم بقاء الفريق بالدوري السعودي".

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رئيس الفتح تابع: "رغبة النصر من أجل ضم علي الحسن مازالت قائمة، في ظل تواجد رغبة من الهلال والأهلي عن طريق أحد الأشخاص، للتعاقد مع اللاعب".

سعد العفالق أردف: "أحترم عرض نادي النصر، من أجل ضم علي الحسن، لأنه كان أول عرض للاعب، ولكن ننتظر ماذا يحدث، ولن نلتفت لأي عرض آخر".

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واختتم رئيس الفتح تصريحاته قائلًا: "قمنا بتجديد عقد المدرب يانيك فيريرا لأنه المدرب الأنسب للفريق، ونسعى لبناء فريق منافس ومقاتل، يعتمد على الفئات الشابة".