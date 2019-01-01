رئيس العين معلقًا على رحيل ماميتش: البطولات لم نعرفها بفضل أشخاص

الكرواتي طلب الرحيل وفقًا لبعض التقارير، والهلال السعودي وجهته

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

رد غانم الهاجري؛ رئيس نادي العين الإماراتي، على الأنباء التي تتردد خلال الأيام الماضية عن رحيل الكرواتي زوران ماميتش؛ المدير الفني للفريق، مؤكدًا أن رحيل أي شخص شيء طبيعي.

بعض التقارير الصحفية كانت قد أكدت أن الكرواتي طالب بالرحيل عن الزعيم، وأتم اتفاقه مع الهلال السعودي لتولي مسؤولية الزعيم السعودي خلال الفترة المقبلة.

وبعد أيام من هذه الأنباء، خرج الهاجري معلقًا، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، موضحًا: "البقاء أو الرحيل خيارات متاحة ..وللجميع حق اتخاذ قراره بحرّية مطلقة والمؤكد أن الرغبة والإرادة هي التي تحدد وتحكم اتجاه اختيارك .. العين ثابت والكل متحركون، مبادئنا تثبتنا ومبادئهم تحركهم واستراتيجيتنا واضحة والفضل لله ومن بعده قيادة هذا الكيان في المكانة التي يتبوأها النادي محلياً، إقليمياً، قارياً وعالمياً".

وأضاف: "عالم كرة القدم مرتبط بالتحديات واحيانا بالمفاجأت ومن الطبيعي رحيل الأشخاص...التفاصيل دائمًا تخص الأطراف المعنية وأصحاب الشأن وليس الجميع .. نتعامل بمبدأ احترام رغبة الآخرين ولا يمكن تبني الأفكار السلبية والقادم أفضل بإذن الله".

العين ثابت والكل متحركون، مبادئنا تثبتنا ومبادئهم تحركهم واستراتيجيتنا واضحة والفضل لله ومن بعده قيادة هذا الكيان في المكانة التي يتبوأها النادي محلياً، إقليمياً، قارياً وعالمياً. — غانم الهاجري (@Ghanimalhajeri) ٢٨ يناير ٢٠١٩

رئيس العين تابع: "طريق البطولات في معقل الزعيم لم نعرفه بفضل أشخاص مروا من هنا قبل أن يغادروا، وفكرة حصد البطولات والإنجازات، مرتبطة بشخصية "الزعيم" وجماهيره والمنتمي له يدرك جيداً أنه سيعانق مجداً جديداً ويصنع تاريخاً كبيراً ويحقق أحلامه الاستثنائية في الوصول للعالمية لا لشيء سوى أنه العين".

واختتم: "سيتم توضيح جميع الأمور وكافة التفاصيل المرتبطة بوضع الفريق خلال الفترة القادمة، فقط علينا التعامل بالهدوء "يعطيكم العافية" والقادم بإذن الله أفضل وأجمل.

طريق البطولات في معقل الزعيم لم نعرفه بفضل أشخاص مروا من هنا قبل أن يغادروا، وفكرة حصد البطولات والإنجازات، مرتبطة بشخصية "الزعيم" وجماهيره والمنتمي له يدرك جيداً أنه سيعانق مجداً جديداً ويصنع تاريخاً كبيراً ويحقق أحلامه الاستثنائية في الوصول للعالمية لا لشيء سوى أنه العين. — غانم الهاجري (@Ghanimalhajeri) ٢٨ يناير ٢٠١٩

صاحب الـ47 عامًا تولى المسؤولية الفنية للعين في فبراير عام 2017، وقاده خلال 64 مباراة، حقق الفوز في 40 مباراة، وتعادل في 14، وخسر عشرة لقاءات فقط.

وحقق الكرواتي مع الزعيم إنجازًا مؤخرًا بالحصول على فضية كأس العالم للأندية بالهزيمة أمام ريال مدريد الإسباني في النهائي.

يذكر أن محمد بن فيصل؛ رئيس الهلال السعودي، نفى رحيل البرتغالي خورخي جيسوس؛ المدير الفني للفريق، مؤكدًا أنها مجرد شائعات لهز استقرار الفريق (طالع التفاصيل)، لكن المدرب أثار الجدل بالأمس بعدما لوح بيده لجمهور الزعيم مودعًا إياهم عقب مواجهة الفيحاء. (طالع التفاصيل)