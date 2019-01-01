رئيس العين: إجراءات الإعداد للموسم الجديد اكتملت

غانم الهاجري يتحدث عن الاستعداد للموسم المقبل

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

كشف غانم الهاجري، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين الإماراتي، عن اكتمال كل الإجراءات الخاصة بالإعداد للموسم الرياضي الجديد، سواء بتجديد عقود اللاعبين أو توفير متطلبات الفريق.

العين قدم الموسم الماضي نتائج مخيبة على الصعيد المحلي، حيث تعد النتائج الإيجابية الوحيدة كانت في كأس العالم للأندية.

الهاجري قال خلال تصريحات للموقع الرسمي لنادي العين: "فرق العمل في النادي تعمل ليلاً ونهاراً دون كلل أو ملل سعياً لوضع كل الأمور الخاصة بالتحضيرات للموسم المقبل في أفضل صورها، وقد أنجزنا الكثير ولم يتبق سوى القليل، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن التفاصيل تباعاً خلال الأيام المقبلة حال الانتهاء من جميع الملفات".

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ووجه الهاجري التهنئة للاعبين الذين تم تمديد عقودهم الفترة الماضية، وقال: "هناك بعض الأندية مارست أساليب التأثير غير المباشر في مفاوضات بعض اللاعبين، ولكن اصطدموا بجدار متين تأسس على علاقة راسخة بين النادي وأبناءه اللاعبين تحت عنوان الأسرة العيناوية المترابطة".

وواصل: "الشكر واجب لجميع إخواني أعضاء مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، على جهودهم اللافتة وتفانيهم في العمل".

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واختتم الهاجري تصريحاته موجهًا الشكر إلى جماهير العين، صاحبة الدور المهم في اكتمال إجراءات تجديد عقود اللاعبين، من خلال الدعم اللافت والمساندة المتواصلة.