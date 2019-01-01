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دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

رئيس العدالة : سأحصل على الدوري السعودي لو توفرت لي هذه الميزانية

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التأهل لدوري المحترفين يُعد إنجازًا فريدًا على الرغم من صعوبة الأمر
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

عبر عبدالعزيز المضحي، رئيس نادي العدالة، عن سعادته بتأهل فريقه رسميًا إلى دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، للمرة الأولى في تاريخه.

رئيس العدالة قال في تصريحات لصحيفة "الاقتصادية" أن التأهل لدوري المحترفين يُعد إنجازًا فريدًا على الرغم من صعوبة الأمر.

وبالحديث عن طموحات الفريق الموسم المُقبل قال : "المال سيحدد مسارنا في بطولة الدوري الموسم المُقبل، فعندما نحظى بالدعم الكافي سنبحث عن مركز مناسب في أول ظهور لنا".

وشدد المضحي في تصريحاته أن إدارة فريقه لا يقتصر طموحها على البقاء في الدوري فقط وإنما التواجد في مركز جيد.

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ورداً على ما يحتاجه فريقه من أموال قال : "نحتاج إلى ميزانية بمقدار 40 مليون ريال وسأجلب بطولة للعدالة منذ الموسم الأول، وإذا لم نحصل على دعم كاف سيكون طموحنا البقاء، إذ سنلعب حينها على حسب الإمكانات المتوافرة".

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وأنهى المضحي تصريحاته مشيراً إلى اجتهادهم في ملف الرعاة، وقال "صعودنا إلى دوري المحترفين أكبر محفز للشركات حتى نجلب رعاة وهذا الملف سنعمل عليه بشكل عاجل لأنهم سيسهمون في تقليل المصاريف على النادي".

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