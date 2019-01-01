رئيس الزمالك يكشف حقيقة عروض فرجاني ساسي للرحيل

الزمالك يؤكد الحفاظ على القوام الأساسي للفريق في الموسم الجديد

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث مرتضى منصور رئيس الزمالك، عن صفقات النادي في فترة الانتقالات الصيفية، استعدادًا للموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز.

وكان الزمالك قد توج بكأس الكونفدرالية وينافس حاليًا على لقب الدوري المصري الممتاز، وأيضًا مازال أمامه كأس مصر والسوبر المصري والإفريقي.

وقال منصور في تصريحات تلفزيونية: "ساسي لم يتلق أي عروضًا رسمية للرحيل عن النادي خلال المرحلة الحالية، وأيضًا محمد عنتر أو النقاز".

وأضاف: "سيتم حسم موقف الـ13 لاعبًا المعار بعد اطلاع خالد جلال على الأسماء واختيار من يعود أو من يتجدد إعارته مرة أخرى".

وتابع منصور: "مازال هناك مفاضلة بين كلًا من اليونان أو قبرص لإقامة معسكر صيفي هناك للفريق للتجهيز جيدًا للموسم الجديد".

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ويسعى الزمالك لحسم البطولات المتبقية له خلال الفترة ما بعد كأس الأمم الإفريقية حيث من المفترض أن يتم حسم لقب الدوري المصري الممتاز.