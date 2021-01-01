رئيس الزمالك يتحدث عن توالي الأزمات .. والتجديد لساسي وإنجازات اللجنة الثلاثية

الزمالك يتعرض لأكثر من أزمة خلال الفترة الماضية

تحدث عماد عبدالعزيز رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير نادي الزمالك في الوقت الحالي، عن الفترة الماضية وسبب الأزمات المتتالية داخل جدران القلعة البيضاء.

الزمالك تعرض للهزيمة بشكل مفاجئ أمام الترجي التونسي، ضمن الجولة الرابعة من منافسات دوري أبطال إفريقيا في دور المجموعات بهدف دون رد.

وقال عماد عبدالعزيز خلال تصريحاته بمؤتمر صحفي أقيم اليوم بمقر النادي: "تسلمنا رئاسة نادي الزمالك في ديسمبر الماضي، ولن نستطيع في هذا الوقت القصير إصلاح ما تركه أكثر من مجلس سابق خلفه".

وأضاف: "في الفترة الشتوية كان الزمالك كأنه النادي الوحيد الذي يتهافت عليه العروض، تلقينا 11 عرضًا للاعبين خلال الفترة الماضية وهذا يضرب استقرار النادي".

وتابع رئيس اللجنة الثلاثية: "حرصنا على تمديد عقد أكثر من لاعب في الفريق على رأسهم شيكابالا وجنش وأوباما وأحمد فتوح، وهناك بعض الانقسامات داخل النادي وتسلمنا النادي وهو في أزمة من الأساس".

وأردف عبدالعزيز خلال تصريحاته: "التجديد لفرجاني ساسي؟، لكل حادثٍ حديث، وهنا في نادي الزمالك كل شيء "على المشاع"، نسعى للتعامل بسرية تامة".

وأقيم المؤتمر الصحفي الخاص برئيس اللجنة وكارتيرون عصر اليوم في مقر نادي الزمالك بميت عقبة، من أجل إيضاح بعض الأمور.