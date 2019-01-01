رئيس الزمالك: نتحمل مستحقات ساسي بعد تراجع تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ كان تحمل صفقة انتقال فرجاني ساسي من النصر السعودي إلى الزمالك

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

أكد رئيس نادي الزمالك، على أن ناديه أصبح يتحمل راتب المحترف التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق، بعد تراجع تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفية السعودية، عن تحملها بالكامل.

رئيس الزمالك نشر فيديو عبر الموقع الرسمي للقلعة البيضاء قال خلاله: "كان من المفترض أن يتحمل تركي آل الشيخ عقد ساسي بالكامل، إلا أن النادي يتحمل عقد اللاعب لمدة سنتين".

وتابع: "نشكر تركي آل الشيخ لتحمله تكاليف الصفقة، وكل ما قدمه لنادي الزمالك رغم حبه وتشجيعه للأهلي".

وأردف: "اتفقنا مع تركي آل الشيخ على تحمل تكاليف صفقة لاعب أجنبي، بعد اجتماعه معنا خلال زيارته للنادي، ولكن لم يحدث ذلك وتحمل الزمالك الصفقة".

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وأشار رئيس الزمالك إلى أن أي لاعب سيطلب بمستحقاته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، سيتم فرض غرامة مالية عليه، بعد قرار مجلس الإدارة بالكامل، وسيتم اعتباره مرتزق.

واختتم تصريحاته قائلًا: "سأقوم بصرف 75% من مستحقات اللاعبين خلال الساعات المقبلة، بعد الحصول على الأموال من جانب الشركة الراعية".

جاء ذلك بعد مطالبة عدد من اللاعبين بالحصول على مسحقاتهم، أبرزهم محمود عبد الرحيم جنش حارس المرمى، وطارق حامد لاعب وسط الفريق.