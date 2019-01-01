رئيس الزمالك: فرجاني ساسي لم يتلق أي عروض رسمية

التونسي لن يرحل عن القلعة البيضاء

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

نفى رئيس نادي الزمالك ما يتردد خلال الفترة الحالية عن تلقي التونسي فرجاني ساسي؛ لاعب وسط الفريق، أي عروض رسمية للرحيل عن القلعة البيضاء.

عديد التقارير الصحفية أكدت رحيل التونسي عن صفوف الفارس الأبيض خلال الميركاتو الصيفي جاري، وتحديدًا إلى الدوري السعودي، وهو ما يتنافى مع تصريحات رئيس النادي.

رئيس القلعة البيضاء قال، خلال تصريحاته للموقع الرسمي للقلعة البيضاء: "إدارة النادي لم تتلق أي عروض رسمية لساسي، وكل ما ينشر في وسائل الإعلام المختلفة لا أساس له من الصحة على الإطلاق".

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وأضاف: "يجب تحري الدقة، ما يُقال عن ساسي جميعها أخبار مغلوطة".

صاحب الـ27 عامًا كان قد انضم للزمالك في صيف عام 2018، ولا يزال عقده ممتد حتى نهاية موسم 2020-2021.

وشارك لاعب الوسط التونسي في 21 مباراة مع الأبيض، سجل خلالهم سبعة أهداف وصنع ثلاثة آخرين.

ويستعد فرجاني ساسي خلال الفترة الحالية للمشاركة مع منتخب بلاده في كأس أفريقيا مصر 2019، حيث انضم للقائمة النهائية، وعاد للمشاركة في المباريات أمس الثلاثاء، بعدما عانى خلال الفترة الماضية من كسر في شظية القدم.