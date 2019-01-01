رئيس الزمالك يكشف حقيقة حصوله على هدايا من تركي آل الشيخ

هل حصل على أموال وهدايا وساعات من تركي آل الشيخ، رئيس الزمالك يكشف الحقيقة

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على أنه لم يحصل على أي هدايا من تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفية السعودي، ومالك نادي ألميريا الإسباني، خلال فترة دعمه للقلعة البيضاء.

ووجهت بعض الاتهامات إلى مرتضى منصور، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن حصول رئيس الزمالك على أموال وساعات من تركي آل الشيخ.

مرتضى قال خلال تصريحات صحفية مصورة: "إذا حصلت على أموال أو هدايا أو ساعات من تركي آل الشيخ، فليخبرني أين هي؟".

رئيس الزمالك تابع: "آل الشيخ يصور ويسجل كل الهدايا التي يمنحها للجميع، ليس أنا من يوجه له تلك الاتهامات".

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وكشف مرتضى سبب عدم ظهوره خلال الفترة الماضية إعلاميًا، حيث أكد على أن هذا يعود لاتفاق تم مع "إعلام المصريين".

تركي آل الشيخ كان يدعم نادي الزمالك، قبل أن يخرج بتصريحات، يؤكد خلالها على أنه لن يدعم في مصر سوى النادي الأهلي الذي يشجعه ويحبه.

وشهدت الأيام الماضية، مصالحة بين تركي آل الشيخ، ومحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وذلك في خطوة لعودة رئيس هيئة الترفية السعودي، لدعم المارد الأحمر.