رئيس الزمالك وتركي آل الشيخ يعقدان مؤتمرًا صحفيًا

مفاجآت سيتم الإعلان عنها بالمؤتمر الصحفي للزمالك

يعقد مساء اليوم مؤتمر صحفي بمقر نادي الزمالك، في تمام الثامنة، بحضور رئيس النادي وتركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي ومالك نادي بيراميدز.

وكان آل الشيخ قد أعلن في وقت سابق زيارته للزمالك اليوم الخميس، في إطار العلاقات الطيبة بين الطرفين.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، اليوم الخميس، أن رئيس الزمالك سيعقد مؤتمر صحفي في تمام الثامنة.

🗣️- عبد الظاهر السقا: وقعت لـ #الأهلي عقدًا يمتد لخمسة مواسم وكانت المفاوضات في مرحلة متقدمة جدا وكان النادي سيدفع 800 ألف جنيه مقابل الحصول علي لأكون أغلى لاعب في مصر. pic.twitter.com/XetIN6kXLU — جول مصر (@goaleg) February 7, 2019

ودعم آل الشيخ الزمالك في الكثير من الأحيان منها صفقتي حمدي النقاز وفرجاني ساسي والمدير الفني كريستيان جروس.

ومن المنتظر أن يعلن الطرفين عن مفاجآت خلال المؤتمر الصحفي مساء اليوم.