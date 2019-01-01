رئيس الزمالك: الخطيب أحرج الأهلي وأصبح رد فعل لنا

رئيس القلعة البيضاء يعاود مهاجمته لمحمود الخطيب

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

هاجم رئيس نادي الزمالك، محمود الخطيب؛ رئيس الأهلي، مؤكدًا أنه أصبح لا يشغل باله به، بعدما أُحرق أمام جمهور القلعة الحمراء.

هجوم رئيس القلعة البيضاء على بيبو جاء إثر تهديد الأخير بالانسحاب من الدوري حال استكمال المسابقة بعد كأس أمم أفريقيا 2019. (طالع التفاصيل)

رغم تهديد الأهلي إلا أن اتحاد الكرة تجاهله وأعلن استكمال المنافسات بعد البطولة الأفريقية، ليعود الأول ويؤكد أنه في حالة انعقاد مستمر في انتظار موقف الجبلاية. (طالع التفاصيل)

وقال رئيس الزمالك، خلال تصريحاته لقناة "المحور": "الخطيب ليس له كلمة، قال أنه سينسحب من الدوري وفي الأخير انتظر مباراتنا مع الإنتاج الحربي لتحديد موقفه وفقًا للنتيجة وجروس أهدى له التعادل، الخطيب أحرج الأهلاوية وأصبح رد فعل للزمالك، نحن لا نشغل بالنا به لأنه أُحرق أمام الجمهور".

يذكر أن الأهلي يتصدر جدول الترتيب برصيد 74 نقطة من 32 مباراة ويتبقى له مباراتين، بينما يحل الزمالك ثالثًا بـ67 نقطة من 30 مباراة.