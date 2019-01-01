رئيس الزمالك: أمير وأحمد مرتضى سيحسمان التعاقد مع مدرب أجنبي

رئيس الزمالك يتحدث عن مستقبل الفريق

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد رئيس نادي الزمالك، على أن نجليه أمير وأحمد مرتضى، سيسافران غدٍ السبت، من أجل التعاقد مع مدير فني أجنبي يقود الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة.

الزمالك أعلن عن تولي طارق يحيى مهمة تدريب الفريق الأبيض، لمدة أسبوع بشكل مؤقت، لحين التعاقد مع مدرب أجنبي.

رئيس الزمالك قال خلال تصريحات للموقع الرسمي للقلعة البيضاء: "كل ما يتردد حول اسم المدير الفني الجديد مجرد اجتهادات، وأحمد وأمير مرتضى سيحسمان ملف المدير الفني الجديد بعد السفر يوم السبت".

وتحدث رئيس الزمالك عن تولي طارق يحيى المسؤولية، حيث قال: "تحدثت مع خالد الغندور من أجل جس نبض طارق يحيى وطارق مصطفى، لأنني رفضت التفاوض مع أبناء النادي لرفع الحرج عنهم".

وتابع: "مازال أمامنا صفقة وحيدة نريد أن نحسمها خلال الأيام المقبلة، وسنقود بقيده إفريقيا على أن نحذف لاعب بدلًا منه".

ويسعى الزمالك لإتمام صفقة إمام عاشور لاعب نادي حرس الحدود، والمعار من صفوف غزل المحلة.