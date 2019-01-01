رئيس الزمالك: فيريرا وافق على العودة

هل يعود فيريرا إلى الزمالك؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

كشف رئيس نادي الزمالك، عن مفاوضات نجليه أحمد وأمير مرتضى، في مفاوضات مع البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدرب السابق لفريق السد القطري، من أجل قيادة الفريق الأبيض.

رئيس الزمالك نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة تجمع بين فيريرا وأحمد وأمير مرتضى منصور.

وكتب رئيس الزمالك على الصورة: "فيريرا ونجله في استقبال أحمد وأمير مرتضي منصور في البرتغال اثناء التفاوض معه لقيادة الزمالك فنيًا".

وكان رئيس الزمالك قد أكد خلال تصريحات نشرت عبر المركز الإعلامي للقلعة البيضاء، على أن هناك 6 مرشحين لتدريب الفريق الأبيض، وأن فيريرا وافق على العودة.

وتابع: "فيريرا استقبل أحمد وأمير مرتضى في البرتغال، وأخطرهم بالموافقة على تدريب الزمالك، ولكن بشرط، أن يبدأ عمله في شهر أكتوبر بسبب ظروفه العائلية".

فيريرا ونجله في استقبال احمد وامير مرتضي منصور في البرتغال اثناء التفاوض معه لقيادة #الزمالك فنيا pic.twitter.com/IVmsjcWRu4 — مرتضي منصور (@Mortada5Mansour) August 11, 2019

وأردف: "فيريرا تولى تدريب الزمالك وتوج بالدوري والكأس، والجماهير طالبت بعودته، ولكننا نريد عودته بسبب حصوله على بطولات مع الفريق الأبيض".

واختتم رئيس الزمالك تصريحاته قائلًا: "أحمد وأمير مرتضى سافرا إلى فرنسا وإيطاليا وألمانيا والبرتغال وصربيا وبلجيكا للجلوس مع المدربين المرشحين لتدريب الزمالك".

ويبحث الزمالك عن مدير فني يقود الفريق الأبيض، خلفًا للسويسري كريستيان جروس، المدير الفني الذي رحل بنهاية عقده، حيث يتولى المسؤولية حاليًا طارق يحيى بشكل مؤقت.