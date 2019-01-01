رئيس الدوري الإيطالي عن كأس السوبر: حدث تاريخي سيشهد به الجميع

المباراة انتهت بفوز يوفنتوس على ميلان بهدف نظيف سجله كريستيانو رونالدو

أعرب جايتانو ميكسيشي رئيس الدوري الإيطالي، عن سعادته بالشكل الذي ظهر به كأس السوبر.

مباراة السوبر الإيطالي أقيمت مساء اليوم الأربعاء بملعب الملك عبد الله في السعودية بين يوفنتوس وميلان.

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المواجهة انتهت بفوز يوفنتوس بهدف نظيف على الروسونيري، سجله المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ميكسيشي قال في تصريحات صحفية:"نتمنى أنها البطولة الأولى ليوفنتوس دولياً هذا الموسم، هذا ما تطمح له الكرة الإيطالية".

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وأضاف:"كانت ليلة رائعة جداً ومهرجان رياضي في دولة جديدة جعل من البطولة حدث تاريخي يشهد له الجميع".

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وتابع:"رأينا هنا كم الحب الذي تتمتع به إيطاليا وكرة القدم عموماً".

يُذكر أن لقب السوبر يعتبر هو الثامن ليوفنتوس على مدار تاريخه، بينما يبقى ميلان بسبع ألقاب فقط.