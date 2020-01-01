رئيس الدوري الإنجليزي يكشف عن ثورة البث الرقمي

رابطة الدوري الإنجليزي تخطط للقيام بثورة كبيرة في عالم البث

كشف الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز ريتشارد ماسترز، عن أحدث خطط تطوير خدمة البث، بالعمل على تدشين قناة رقمية على غرار عملاق الترفيه الأمريكي Netflix.

وأشار المسؤول المعين حديثًا إلى أن الخدمة الجديدة، التي ستختلف عن البث التقليدي، سيتم تنفيذها بداية من عام 2022، كاختبار في السوق، على أمل أن تنجح، وتحدث ما وصفه "ثورة في طريقة استهلاك كرة القدم".

وقال في تصريحات لصحيفة "ديلي ميل": "خلال آخر عملية طرح حقوق البث بداية من 2019 وحتى 2022، قضينا الكثير من الوقت وقمنا باستثمار الكثير من الموارد في بناء خبرتنا وقدرتنا على البيع المباشر للمستهلك".

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في نفس السياق، أعلنت مجموعة " NENT" الإعلامية الخميس الماضي، شرائها لحقوق البث بداية من 2022 وحتى 2028 مقابل ملياري يورو.

وستحصل NENT على حقوق حصرية لمدة ست سنوات لبث مباريات الدوري الممتاز في الدنمارك وفنلندا والنرويج والسويد.

وإذا دفع كل رجل وامرأة وطفل نحو 74 جنيهًا إسترلينيًا من أصل 27 مليون يعيشون في تلك البلدان الأربعة، فهذا سيعادل ملياري بنفس العملة.

لكن بالنظر إلى طريقة أخرى، عادة ما يدفع المشجعون في تلك البلدان ما بين 40 إلى 45 جنيهًا إسترلينيًا شهريًا للوصول إلى القنوات التي تعرض البريميرليج في الوقت الراهن.

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وإذا قامت بذلك ثلاثة ملايين أسرة في جميع أنحاء بلدان الشمال الأوروبي مجتمعة بتلك الأسعار في 2022-28، فإن العائدات ستكون بين 8 مليارات و 9 مليارات جنيه إسترليني، ما سيعزز من تجديد الشراكة عدة مرات، ولهذا تسعى رابطة البريميرليج للسيطرة على كل الإيرادات، بعرض المباريات على الهواء مباشرة في 188 دولة.

وفي ختام التقرير المطول، أشارت الصحيفة إلى أنه إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، فسوف ترتفع الإيرادات من 3 مليارات سنويًا لنحو 24 مليار.