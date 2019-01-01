رئيس التعاون: مصافحة خادم الحرمين كانت دافع لنا للفوز على الهلال

التعاون في نهائي كأس الملك بعد الفوز بخماسية نظيفة على حساب الهلال

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد محمد القاسم، رئيس نادي التعاون على أن فريقه كان من ضمن أهدافه هو الوصول إلى نهائي كأس الملك، لمصافحة خادم الحرمين الشريفين.

وحجز التعاون مقعده في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بخماسية نظيفة في شباك الهلال، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل.

وقال القاسم في تصريحات تلفزيونية: "انتصار هام لكل مشجعين التعاون، سيكون من الشرف لنا أن نصافح خادم الحرمين في مباراة النهائي، وهذا كان من ضمن أسباب رغبتنا في الوصل للنهائي".

وواصل: "لم يتوقع أحد أن يتأهل التعاون بهذه النتيجة الكبيرة، لاعبو الفريق يستحقوا مكافأة كبيرة بعد تحقيق هذا الإنجاز".

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الجدير بالذكر أن التعاون، سيواجه الفائز من مباراة النصر والاتحاد على نهائي كأس الملك في مايو القادم.