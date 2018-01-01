رئيس الباطن: مستعدون لصحوة الاتحاد أمامنا

فيسبوك تويتر عبده الليثي

شدد ناصر الهويدي، رئيس نادي الباطن، أنه متخوف من صحوة الاتحاد وأن يكون أول فوز للعميد أمامه في مباراة اليوم السبت.

ويواجه الاتحاد نظيره الباطن، ضمن الجولة الـ13 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مساء اليوم.

وقال الهويدي في تصريحات صحفية: "اتحاد جدة فريق قوي، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يستهان به حتى لو في المركز الأخير". اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

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وأضاف: "الاتحاد قادر على تعديل وضعه في أي وقت بالموسم وأمام أي فريق، ولأننا مقتنعون بأن صحوته واردة في مباراتنا اليوم".

واختتم الهويدي تصريحاته بالتأكيد على الرغم من تخوفهم من صحوة الاتحاد إلا أنهم أعدوا نفسهم جيدًا للمواجهة وتحقيق نتيجة إيجابية.

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ويتذيل اتحاد جدة ترتيب الدوري السعودي بعد عجزه في تحقيق أي فوز حتى الأن بعد مرور 12 جولة من منافسات الدوري السعودي.