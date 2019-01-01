الانتقالات
كأس آسيا

رئيس الاتحاد القطري بعد التتويج: القادم أهم وأصعب

التعليقات()
Mohamed Elgazar - Qatar
المنتخب القطري يستعد لخوض منافسات كوبا أمريكا بالبرازيل
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

وجه الشيخ حمد بن خليفة، رئيس اتحاد كرة القدم القطري، التهنئة إلى الشعب القطري ومحبي الرياضة القطرية، بتتويج العنابي بكأس أمم آسيا 2019.

بن خليفة قال خلال تصريحات لقناة "الكأس" القطرية: "أشكر الجماهير العمانية على وقفتهم وعلى ما قدموه، وأشكر الإعلام الرياضي القطري والعربي على الدعم والمساندة".

بن خليفة تابع: "قبل البطولة كان هدفنا إعداد لكأس العالم 2022، والمنافسة على البطولة، وحققنا البطولة، وأمامنا مهمة أصعب في كوبا أمريكا والشباب سيقدمون اداء جيد".

وواصل: "النتيجة التي وصلنا لها بعد تعب الشباب ومن خلفهم، والعمل ما حدث منذ فترة، بإرسال اللاعبين بالاحتراف الخارجي، والاحتكاك بالمباريات، وأتمنى الاستمرار في هذه التجربة، والجميع يجب أن يسير معنا في هذا الأمر".

اختيارات المحررين

واختتم رئيس الاتحاد القطري تصريحاته قائلًا: "احتراف اللاعبين سيعكس نتيجة أفضل مما رأيناها، وسنفرح ولكن أمامنا مهمة صعبة المرحلة المقبلة، والقادم أهم وأصعب".

المنتخب القطري توج بكأس أمم آسيا، بعد الفوز على اليابان بثلاثة أهداف مقابل هدف، في نهائي البطولة القارية، التي أقيمت في الإمارات.

الموضوع التالي:
بوروسيا دورتموند يدفع ثمن صفقة ألكاسير
الموضوع التالي:
خاص جول – المتحدث الرسمي باسم قطر يوضح سر التفوق في كأس آسيا
الموضوع التالي:
لوريس يرد على بوتشيتينو: الألقاب هي ما تتذكره بعد الاعتزال
الموضوع التالي:
ماذا قالت الصحافة العالمية عقب فوز قطر بكأس آسيا؟
الموضوع التالي:
أليجري عن دوري الأبطال: حين وصلت كان يوفنتوس قلقاً حيال الفوز على مالمو!
إغلاق