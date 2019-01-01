رئيس الاتحاد القطري بعد التتويج: القادم أهم وأصعب

المنتخب القطري يستعد لخوض منافسات كوبا أمريكا بالبرازيل

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

وجه الشيخ حمد بن خليفة، رئيس اتحاد كرة القدم القطري، التهنئة إلى الشعب القطري ومحبي الرياضة القطرية، بتتويج العنابي بكأس أمم آسيا 2019.

بن خليفة قال خلال تصريحات لقناة "الكأس" القطرية: "أشكر الجماهير العمانية على وقفتهم وعلى ما قدموه، وأشكر الإعلام الرياضي القطري والعربي على الدعم والمساندة".

بن خليفة تابع: "قبل البطولة كان هدفنا إعداد لكأس العالم 2022، والمنافسة على البطولة، وحققنا البطولة، وأمامنا مهمة أصعب في كوبا أمريكا والشباب سيقدمون اداء جيد".

سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس اتحاد كرة القدم للكاس : أبارك للشعب القطري وكل من دعمنا وكل محبي الرياضة القطرية وأتمنى أن لا تنسينا الفرحة مهمتنا الصعبة في المرحلة القادمة #كاس_آسيا2019 .. #Qatar .. #قطر_اليابان pic.twitter.com/EX3hhscsgz — قنوات الكاس (@alkasschannel) February 1, 2019

وواصل: "النتيجة التي وصلنا لها بعد تعب الشباب ومن خلفهم، والعمل ما حدث منذ فترة، بإرسال اللاعبين بالاحتراف الخارجي، والاحتكاك بالمباريات، وأتمنى الاستمرار في هذه التجربة، والجميع يجب أن يسير معنا في هذا الأمر".

واختتم رئيس الاتحاد القطري تصريحاته قائلًا: "احتراف اللاعبين سيعكس نتيجة أفضل مما رأيناها، وسنفرح ولكن أمامنا مهمة صعبة المرحلة المقبلة، والقادم أهم وأصعب".

المنتخب القطري توج بكأس أمم آسيا، بعد الفوز على اليابان بثلاثة أهداف مقابل هدف، في نهائي البطولة القارية، التي أقيمت في الإمارات.