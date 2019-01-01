رئيس الاتحاد الفرنسي: بنزيما مميز ولكن المنتخب انتهى بالنسبة له

رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يشيد ببنزيما ويكتب شهادة وفاته بالنسبة للمنتخب

أكد رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لو جريت أن مشكلة كريم بنزيما مع المنتخب لم تكن يومًا فنية، ولا تتعلق إطلاقًا بإمكانياته أو قيمته كلاعب.

وكانت قائمة المنتخب الفرنسي قد شهدت استمرار غياب بنزيما والذي يستمر منذ قضيته الشهيرة مع ماتيو فالبوينا، وذلك رغم المستوى المميز الذي يقدمه في الوقت الحالي.

وحول ذلك، خرج رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم عن الصمت ليوضح أنه لا علاقة بمستوى بنزيما وقيمته باسبتعاده المتكرر من المنتخب.

وأضاف: "كريم بنزيما لاعب رائع وجيد للغاية، بالنسبة لي لم أشكُ يومًا من إمكانياته ولم أتحدث عنه بالسوء كلاعب في يوم من الأيام"

وتابع: "ما يظهره مع ريال مدريد في الوقت الحالي يجعله أحد أفضل اللاعبين المتواجدين، ولكن بالنسبة له فالمنتخب الفرنسي قد انتهى تمامًا"

وأردف: "هناك قضايا أخرى تتعلق بابتعاده عن المنتخب، هذه القضايا لا علاقة لها بما يقدمه في الملعب، هذا ما يتسبب في استبعاده المتكرر"

زيدان يطالب بعودة بنزيما إلى منتخب فرنسا

يذكر أن كريم بنزيما قد اتهم بابتزاز مواطنه ماتيو فالبوينا بشريط غير لائق من أجل الحصول على 100 ألف يورو، وكان ذلك في مطلع العام 2016.