رئيس الاتحاد السكندري يعلن انتقال صبري رحيل إلى بيراميدز في صفقة تبادلية

محمد مصيلحي يجيب - هل كان الاتحاد "كوبري" لانتقال اللاعب من الأهلي إلى بيراميدز؟

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن محمد مصيلحي؛ رئيس نادي الاتحاد السكندري، انتقال الوافد الجديد صبري رحيل؛ ظهير أيسر الفريق، إلى نادي بيراميدز، في صفقة تبادلية على سبيل الإعارة.

وكان الظهير الأيسر قد انضم للنادي السكندري خلال الميركاتو الشتوي الجاري قادمًا من الأهلي في صفقة بيع نهائي، لمدة موسمين.

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مصيلحي أوضح، عبر لقائه ببرنامج "الماتش"، أن انتقال رحيل لبيراميدز سيكون على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر، على أن يضم النادي السكندري أحمد توفيق؛ لاعب وسط بيراميدز، لكن لم يتحدد بعد مدة التعاقد إلا أنه أكد رغبة اللاعب في التوقيع على عقد مدته ثلاث سنوات.

رئيس الاتحاد السكندري قال، في تصريحاته لبرنامج "الماتش"، مبررًا رحيل اللاعب بعد التعاقد معه بأيام قليلة: "لم نكن متفقين نهائيًا على أن نكون بوابة انتقال رحيل إلى بيراميدز، والدليل أن سيد سالم هو من كان سيرحل، نحن لسنا كوبري بين اللاعب وبيراميدز".

وأضاف: "صبري رحيل لاعب جيد للغاية، وموافقتنا على رحيله جاء لأنه لا يحق له المشاركة مع الاتحاد السكندري في بطولة كأس زايد، نظرًا لمشاركته بالبطولة من قبل مع الأهلي أمام النجمة اللبناني، وبذلك سنفتقد خدماته في بطولة مهمة، ففضلنا رحيله، وبقاء سيد سالم ومحمد ناصف وكريم الديب في هذا المركز".

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ويعد لاعب الاتحاد هو سابع صفقات بيراميدز الشتوية، حيث تم التعاقد مع عمر خربين، عبد الله السعيد، إيريك تراوري، عمرو مرعي، سيفونيتي، وريبامار.

يذكر أن صاحب الـ31 عامًا كان يلعب للأهلي منذ صيف عام 2013، عندما انضم له قادمًا من الزمالك، إلا أنه لم يشارك بصفة أساسية خلال الموسمين الأخيرين للاعتماد بشكل أكبر على التونسي علي معلول.

وبشكل عام، شارك رحيل مع الشياطين الحمر في 106 مباراة، وصنع 13 هدفًا.