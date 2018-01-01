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دوري أبطال العرب

رئيس الاتحاد السكندري: أقصينا بطل العرب ومستعدين للهلال السعودي

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رئيس الاتحاد السكندري يؤكد على أن فريقه لا يهاب أي منافس

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أكد محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، على أن تواجد فريقه في بطولة كأس زايد للأندية، ممثلًا لمصر، يجعله يشعر بالفخر والشرف الكبير.

قرعة دور الربع نهائي بكأس زايد للأندية، أوقعت الاتحاد في مواجهة قوية جدًا مع الهلال السعودي.

رئيس الاتحاد قال خلال تصريحات تلفزيونية عقب القرعة: "لم أكن أحب أن أواجه الهلال السعودي، ولكن في نفس الوقت الاتحاد فريق كبير وعظيم وقادر على تشريف مصر".

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مصيلحي تابع "مستعدين لمواجهة أي منافس، وأقصينا الترجي التونسي بطل العرب، والزمالك بكل تاريخه".

واختتم محمد مصيلحي تصريحاته قائلًا "نرحب بالأشقاء في نادي الهلال السعودي خلال شهر فبراير المقبل، وإن شاء الله سنقدم مباراة ونتيجة طيبة".

ويسعى الاتحاد لمواصلة مشواره الصعب في البطولة العربية، بتحقيق مفاجأة جديدة، بإقصاء الهلال السعودي الذي أصبح أبرز المرشحين للتتويج بالبطولة.

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