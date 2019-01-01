رئيس الاتحاد السعودي يُكرم أبطال غرب آسيا

لفتة طيبة من المسؤول عن كرة القدم السعودية



تقدم رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، صفوف المهنئين والمستقبلين لشباب الأخضر، بعد تتويجهم ببطولة كأس غرب آسيا، التي استضافتها الأردن.

وحقق منتخب ناشئين المملكة، لقبه الأول، بتجاوز العراق والكويت في بداية حملته، ليضرب موعدًا مع سوريا والأردن في الجولة النهائية، قبل أن يفوز على الاثنين ويحصل على اللقب، الذي توج به المنتخب الياباني في نسخة العام الماضي.

من جانبه، حرص رئيس الاتحاد ومعه عضو مجلس الإدارة تركي السلطان، على استقبال البعثة العائدة بالكأس، وذلك في مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض، كأفضل مكافأة معنوية للاعبين بعد الإنجاز، وحثهم على تقديم الأفضل في المستقبل.

رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل وعضو مجلس الإدارة تركي السلطان في استقبال أبطال ذهب غرب آسيا الواصلين إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض. pic.twitter.com/Zc5DqiTS5d — المنتخب السعودي (@SaudiNT) July 12, 2019

ونشر حساب المنتخب السعودي الرسمي على منصة "تويتر"، مجموعة من الصور التي التقطت لرئيس الاتحاد وهو يحتفي باللاعبين والطاقم الفني والمساعدين، تقديرًا للجهد الذي تكلل في النهاية بالعودة بالكأس.