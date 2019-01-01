رئيس الاتحاد البرازيلي: تيتي باق مع البرازيل بعد كوبا أمريكا

مجموعة متوازنة لأصحاب الأرض

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أكد روجيريو كابوكلو، رئيس الاتحاد البرازيلي، أن فريقه وقع في مجموعة متوازنة في كوبا أمريكا، وذكر أن البطولة لن تحدد مصير المدرب تيتي.

وستلعب مستضيفة البطولة بالمجوعة الأولى مع كلاً من بوليفيا، فينزويلا، وبيرو، في سعيها للعودة لمنصات التتويج من جديد.

وقال كابوكلو في تصريحات للمراسلين بعد القرعة: "القرعة أبعد ما تكون عن كونها كابوس لنا، نحتاج فقط للعب كرة القدم".

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بصفقة قيمتها 13.2 مليون يورو، أتلانتا يونايتد الأمريكي يضم الأرجنتيني جونزالو مارتينيز من ريفر بليت الأرجنتيني، وبذلك يعتبر جونزالو أغلى لاعب في النادي وبالدوري الأمريكي للمحترفين لكرة القدم 💶 pic.twitter.com/dvNAHBRAXX — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 25, 2019

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وأتبع: "مستقبل تيتي لا يعتمد على كوبا أمريكا، لا يوجد رابط بين الأمرين، عقده لأربعة أعوام وسيقضي أربعة أعوام معنا، حتى لو لم نتوج باللقب".

ويعمل تيتي كمدير فني للسامبا منذ 2016، وقاد الفريق في مونديال روسيا 2018 إلى ربع النهائي، ثم خسر على يد المنتخب البلجيكي.

وتنطلق البطولة في الرابع عشر من يونيو المقبل وتُختتم بالسابع من يوليو 2019 على الأراضي البرازيلية.