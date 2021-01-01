رئيس الاتحاد: الاستقرار سبب النتائج المميزة والدوري ليس هدفنا

أنمار الحائلي يكشف موقفه من فترة الانتقالات الصيفية

أكد أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد، على أنه يسير باستراتيجية محدد وواضحة، منذ أن تسلم أمور إدارة النادي مؤخرًا، متحدثًا عن المستوى الذي يقدمه الفريق مؤخرًا.

وقال الحائلي خلال تصريحات لقناة "الرياضية" الفضائية: "الظروف الصعبة التي اجتاحت العالم كله، ووجدنا أندية تعرضت للإفلاس وأشياء أكبر من ذلك، وهذا ما يجعلنا نشكر حكومتنا الرشيدة على الدعم الذي نجده منها".

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وعن سبب نتائج فريق الاتحاد المميزة هذا الموسم، قال الحائلي: "استقرار الجهازين الفني والإداري للفريق، والتضحية التي يقدمها لاعبي الفريق، وظروف صعبة نمر بها بالاتحاد وسنتجاوزها جميعًا، وأشكر الجميع على ما يقدموه".

رئيس الاتحاد علق أيضًا عن موقفه في فترة الانتقالات الصيفية القادمة من تدعيم الفريق، حيث قال: "فريقنا متكامل ونتائجه جيدة، وواضح على النتائج ونتمنى من الجميع الصبر والأسئلة مستبقة وبعد انتهاء الموسم سنرى ما الذي يحتاجه الفريق".

وبعد سؤاله عن منافسة الاتحاد على لقب الدوري هذا الموسم، قال أنمار الحائلي: "الدوري ليس هدف لنا منذ البداية، ولو كان هدف لنا سنحققه بإذن الله".

الاتحاد يقدم موسم مميز، بعدما كان يعاني ويصارع الهبوط خلال المواسم الأخيرة، حيث يحتل الفريق المركز الثالث خلف الشباب المتصدر والهلال الوصيف.