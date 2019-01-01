رئيس الاتحاد الإيطالي عن العنصرية: يجب عزل التفاحات الفاسدة بدلاً من العقاب الجماعي

تغيير في القواعد بالاتحاد الإيطالي..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى جابريل جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم اعتقاده بأن معاملة من يمارسوا السلوك السيئ في الملاعب يجب أن تتغير بعزل "التفاحات الفاسدة" بدلاً من العقاب الجماعي.

وقال جرافينا:"الأحد الماضي خلال مباراة إنتر وبولونيا كان هناك هتافات عنصرية في المدرجات، ووفقاً للقواعد السابقة، سيكون هناك عقوبة بالإيقاف للنادي".

وأضاف:"ولكن الجزء الجيد من الجماهير كان حاسماً، اللجنة التأديبية تستحق المديح على مكافأة التشجيع الإيجابي".

وأضاف:"القواعد الجديدة بمثابة ثورة حقيقية في إيطاليا، نريد مكافأة من يشجعون فريقهم بالشكل الصحيح، وهي رسالة مختلفة عن التهديد السابق بالعقوبات".

وتابع:"يجب أن نضع آلية للقيم الإيجابية، بعزل الأفراد أو التفاحات الفاسدة عوضاً عن العقاب الجماعي".

يذكر أن الدوري الإيطالي يعاني عدداً من الحوادث العنصرية أبرزها ما تعرض له مدافع نابولي كاليدو كوليبالي في مواجهة إنتر.