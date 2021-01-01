رئيس الاتحاد الإسباني يعتذر لريال مدريد بسبب تقنية الفيديو وكأس السوبر!

لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم يعتذر لريال مدريد بسبب خطأ الخروج من كأس السوبر الإسباني.

اعتذر لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم بالاعتذار لريال مدريد بسبب الخطأ الذي وقع من قبل تقنية الفيديو مساء الأمس في مواجهة الفريق ضد أتلتيك بيلباو في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

جاء هذا في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا"، على لسان روبياليس، وأكد خلالها أن الخطأ الذي وقع في المباراة من قبل تقنية الفيديو غير مقبول.

وقال روبياليس: "كان يجب أن تتم مشاهدة تلك اللقطة ومراجعتها، أنا أعتذر عنها، من السخف أن يتم نكران تلك الكرة، واستمرار اللعب بعدها كان خطأ".

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وكان نجوم ريال مدريد قد أعربوا عن غضبهم بعد انتهاء المباراة بخروج فريقهم من البطولة في تصريحات صحفية مختلفة.

وقال ماركو أسينسيو الذي شارك في المواجهة: "لقد رأيت الكرة بوضوح، لقد لمس الكرة بيده بشكل واضح".

وكانت الإعادة قد أظهرت كرة مختلفة لتلك التي شهدت جدلًا كبيرًا في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء، وأطلق بعدها الحكم صافرة النهاية.

جدير بالذكر أن اللقاء النهائي سيتم بين برشلونة وأتلتيك بيلباو وهو تكرار لنهائي عام 2015 الذي فاز به الفريق الباسكي عندما حرم نظيره الكتالوني من سداسية تاريخية جديدة.