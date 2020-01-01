رئيس الاتحاد الإسباني يُطالب بتأجيل أولمبياد طوكيو بسبب كورونا

الرياضة ليست أولًا الآن، الصحة أهم..

أصدر الاتحاد الإسباني لكرة القدم بيانًا رسميًا أعلن فيه أن رئيسه لويس روبياليس قد طلب بشكلٍ رسمي أن يتم تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 بسبب تفشي فيروس كورونا.

وحتى الآن لم توافق اللجنة الأولمبية الدولية على تأجيل الأولمبياد المقرر لها في يوليو المقبل باليابان على الرغم من توقف النشاط الرياضي حول العالم في الشهر الأخير بعد تمدد كورونا وفقدان السيطرة على هذا الوباء.

إسبانيا من أكثر الدول تضررًا من كورونا، حيث توفي فيها ما يزيد عن 1700 حالة بسببه، مما استدعى من روبياليس أن يطلب من رئيس اللجنة الأولمبية الدولية بصورة رسمية أن تتدخل وتُعيد النظر في رفض التأجيل.

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بيان الاتحاد الإسباني جاء فيه "نقل روبياليس طلب تأجيل الألعاب الأولمبية خلال الاجتماع الذي عُقِد مع الاتحادات الإسبانية الأخرى بعد دعوة من رئيس اللجنة الأولمبية الإسبانية أليخاندرو بلانكو.".

"طالب روبياليس تركيز كافة الجهود على دعم إدارتنا وحكومتنا في مواجهة فيروس كورونا في هذا الوقت، فينبغي أن تسود الصحة على أي قضية أخرى ويجب أن نقف بجانب حكومتنا."

"الرياضة هي سبب وجودنا ولكنها الآن يجب أن تكون في الخلفية. نواصل جهودنا من أجل كرة القدم وأن نجد حلولًا لهذا القطاع، ومع ذلك فإن واجبنا أن يبقى الإسبان متحدين ويتم تعليق كافة الأحداث الرياضية، تمامًا كما فعل اتحاد الكرة في نشاطاته."

يذكر أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد أقر بتأجيل بطولة يورو 2020 لتصبح في صيف 2021 من أجل تسهيل عملية استكمال الدوريات المؤجلة خلال شهر يونيو، مما لقيّ إعجاب وتقدير روبياليس.

كما تجدر الإشارة إلى أن روبياليس قد أعلن من قبل محاولات اتحاده بالتعاون مع رابطة الدوري الإسباني استكمال الليجا وإنهاء البطولة قبل 30 يونيو المقبل رغم إدراكه صعوبة ذلك، كما فتح المجال لاحتمالية استكمال الدوري بعد ذلك التاريخ أيضًا.