رئيس الاتحاد الإسباني: لم ندفع عمولة لبيكيه من أجل إقامة السوبر في السعودية

روبياليس ينفي دفع أي عمولة لشركة كوزموس المملوكة لجيرارد بيكيه من أجل إقامة السوبر الإسباني في السعودية

كشف لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم أن جيرارد بيكيه نجم برشلونة ومن خلال شركته كوزموس هو من وضعهم على اتصال بالمملكة العربية السعودية من أجل تنظيم بطولة كأس السوبر الإسباني الجديد هناك.

وستقام البطولة بمشاركة الرباعي ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وفالنسيا، وذلك في الفترة ما بين الثامن والثاني عشر من يناير المقبل.

وحول ذلك، نفى لويس روبياليس أن يكون جيرارد بيكيه قد حصل على أي عمولة مقابل تسهيله لإجراءات التواصل بين الاتحاد الإسباني لكرة القدم والمملكة العربية السعودية.

وأضاف: "أكرر، لم ندفع غمولة لأي من الشركات سواء شركة كوزموس المملوكة لجيرارد بيكيه أو غيرها مقابل إقامة بطولة السوبر الإسباني الجديد"

وتابع: "من الممكن أن يوكن هناك تعاون مشترك بين شركة كوزموس وبين الاتحاد الإسباني لكرة القدم، الأمور ودية وهناك ما يدعو لتكرار الأمر"

وستقام مباراة الدور نصف النهائي الأولى في الثامن من شهر يناير المقبل، على أن تقام مباراة النصف نهائي الثاني في التاسع من الشهر نفسه في مدينة جدة.

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وسيقام اللقاء النهائي بين الفائز بالمباراة الأولى والثانية في الثاني عشر من شهر يناير بجدة أيضًا وستعود بعدها الفرق لإسبانيا لاستئناف مسابقة الدوري المحلي.