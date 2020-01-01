رئيس الاتحاد الأوروبي يُرجع أزمة العنصرية للمجتمع وليس كرة القدم

علينا أن نتخذ تدابير أقوى..

يؤمن ألكسندر سفيرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أن أزمة العنصرية التي تدج بها ملاعب كرة القدم هي بسبب المجتمع في المقام الأول، مشددًا على ضرورة اتخاذ خطوات أقوى في مواجهتها أيضًا داخل الساحرة المستديرة.

وازدادت في الآونة الأخيرة حالات العنصرية في كرة القدم، فبعدما سقط أكثر من لاعب ضحية لها في الدوري الإيطالي، انتقل الأمر للبرتغال وإنجلترا وألمانيا وغيرهم من الدول الأوروبية، مما طرح عديد من الانتقادات للاتحاد الأوروبي لعدم وجود قوانين رادعة للأمر.

لكن بالنسبة لسفيرين فإن الاتحاد الأوروبي يبذل قصارى جهده، وقد وعد في الأشهر الماضية بشن حرب ضد العنصرية في الملاعب في أعقاب أحداث مباراة منتخب إنجلترا وبلغاريا ضد لاعبي الإنجليز أصحاب البشرة السمراء.

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سفيرين في اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي بهولندا قال "الأمور بحاجة إلى التغيير، يجب أن نبدأ بتطبيق القواعد الموجودة لدينا بالفعل، ستكون هذه نقطة انطلاق جيدة، يجب ألا نخاف من ذلك في كل مكان وبدون استثناءات.".

كما أضاف "في المواسم الثلاثة الأخيرة، فرضت الهيئات التأديبية للاتحاد الأوروبي 73 إغلاقًا جزئيًا للملاعب وأمرت بإقامة 39 مباراة خلف الأبواب المغلقة (بدون جماهير) بسبب حوادث العنصرية.".

"هذا يدل على أننا نفعل كل ما في وسعنا لمحاربة هذه الظاهرة، لكنه يُظهِر أيضًا ما هي المشكلة الخطيرة التي نواجهها وأننا بحاجة إلى فعل المزيد أكثر وأكثر وربما بشكل مختلف حتى يمكننا أن نفخر بأنفسنا ثانيةً."

"كرة القدم في المقام الأول احتفال بالحياة والمجتمع والوحدة، إنها بمثابة التبادل وتتعلق بالمشاركة، المشكلة ليست على أرض الملعب، ففي هذه الرياضة يوجد تنوع أكثر من أي رياضة أخرى."

وأتم السلوفيني قائلًا "المشكلة في مجتمعنا، وهذا يجب أن يتوقف.".

يذكر أن أنتونيو روديجير، لاعب تشيلسي، هو آخر ضحايا العنصرية، عندما قام جمهور توتنهام باستفزازه خلال ديربي لندن الأخير ليخرج الدولي الألماني ويُعلن أنه قد هُزِم وقد انتصرت العنصرية بالفعل.