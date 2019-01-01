رئيس الاتحاد الأوروبي يكشف موقفه من السوبرليج

اقتراح من قبل عمالقة القارة العجوز

كشف رئيس الاتحاد الأوروبي أليكساندر سيفيرين عن موقفه من السوبرليج المقترح تطبيقها بدلاً من دوري أبطال أوروبا من قبل بعض أندية القارة العجوز.

وتبحث بعض الأندية الكبرى في أوروبا ترك دوري الأبطال وإقامة مسابقة سنوية تجمعهم معاً بعوائد ماضية أفضل وأعلى، وهو ما قوبل بآراء مختلطة.

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وقال سيفيرين مع "HRT": "من المهم جداً لكرة القدم مشاركة الفرق الصغرى وتحقيقها للنتائج، الجميع يجب أن يفوز، وهذا السبب أن كرة القدم هي ملكة الألعاب الرياضية".

وأضاف: "أعرف أن هناك عديد الأشخاص يسعون لتطبيق هذا الاقتراح، ولكن لا أظن هناك إمكانية لتطبيقه من الأساس".

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وعلق سيفيرين مجدداً على حكم الفيديو: "الفار يجب فقط تطبيقه في المواقف الواضحة، وليس القابلة للاقتراحات والجدل مثل لمسات اليد".

وسبق هاجم رئيس الاتحاد الأوروبي في أكثر من مناسبة تقنية حكم الفيديو، وطالب بإجراء تعديلات على تطبيقها والقوانين الحاكمة لها.