رئيس الاتحاد الأوروبي يسخر من حكم الفيديو ويقترح تعديلات بشأن التسلل

شكاوي عدة من التقنية

سخر أليكساندر سيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي، من تقنية حكم الفيديو، وكشف عن مقترح بخصوص احتساب التسلل قد يتم تطبيقه.

وأثارت التقنية جدلاً كبيراً بسبب استمرار وجود أخطاء في بعض المباريات رغم أن استخدامها أتى ليحد من المشاكل التحكيمية.

وقال سيفرين مع "ديلي ميل": "لو كان أنفك طويلاً ستكون متسللاً، الخطوط الخاصة بالتسلل يضعها مسؤولو الفار، لذا تقدمنا باقتراح عبر لجنة التحكيم الخاصة بنا بمنح 10-20 سم سماح في حالات التسلل".

وأكمل: "جمعنا كبار المدربين في مقر يوفا قبل أسبوعين، كلوب، زيدان، أليجري، وأنشيلوتي، ومسؤول التحكيم روبرتو روسيتي عرض لقطة للمسة يد، النصف أقر بصحة احتسابها، والنصف الآخر لا، وهذا يوضح لك مدى وضوح القانون".

وأضاف السلوفيني: "لا نفهم شيئاً، على سبيل المثال مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، هل كانت لمسة يد؟ بعض الحكام في إنجلترا لا يراجعون القرار بالفيديو، وفي إيطاليا يأخذون نصف ساعة لفعل الأمر، فوضى".

وواصل: "لست محباً للتقنية، الآن الحكم المساعد لا يهتم برفع الراية، اللاعبون لا يحتفلون، الحكم ليس طبيباً نفسياً ليعرف مدى تعمد اللاعب لمس الكرة بيده، كل ذلك بسبب الفيديو، الحكام يرتكبون الأخطاء مثل اللاعبين، هذا جزء من اللعبة".

وأردف: "برأيي أن التسلل بمسافة سنتيمتر لا يجب أن يحتسب لأن القانون يشير لوجود أن يكون هناك أفضلية، للأسف يجب أن نطبق التقنية لأن إذا لم نفعل يتم لومنا على كل الأخطاء".

وختم: "في التصفيات، بلادي سلوفينيا تعرضت لخطأ تحكيمي كلفها التأهل، والجميع نظر لي وقال لماذا لا تفعل شيئاً، ويا لفضيحة الاتحاد الأوروبي، تعودت على ذلك، ربما الشيء الجيد الآن أن لا أحد يقول لي إنني أتدخل وأتحكم في المباريات".

وينتظر أن تكون تقنية الفيديو حاضرة في بطولة أمم أوروبا المقبلة التي ستقام في عدد من المدن الأوروبية للمرة الأولى.