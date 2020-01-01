رئيس الاتحاد الآسيوي: سنبدأ الاستعداد للمشاركة في الأولمبياد سريعًا

المنتخب السعودي وصل إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وجه ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، الشكر إلى القيادة السعودية، بعد تأهل المنتخب الأولمبي، إلى أولمبياد طوكيو 2020، التي ستقام الصيف المقبل.

وقال المسحل خلال تصريحات للمركز الإعلامي للمنتخب السعودي: "أشكر سيدي ولي العهد محمد بن سلمان، والأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة، لثالث مرة يصل المنتخب السعودي إلى الأولمبياد بعد غياب 24 عامًا".

رئيس الاتحاد السعودي تابع: "أشكر اللاعبين الذين أثبتوا أنهم على قدر المسؤولية، أشكر المدرب الوطني الكبير سعد الشهري، وفريق العمل بالكامل، والدعم الكبير الذي لاقيناه من جانب القيادة، وباقي خطوة على الكأس، وسنعود إلى السعودية به إن شاء الله".

وأردف: "البطولة كانت صعبة وواجهنا منتخبات قوية، وأغلب النتائج كانت متقاربة، لكن الحمد لله الاستعداد كان ممتاز ومبكر، للظهور بهذا الشكل، بجانب دقة وحرص سعد الشهري، على قراءة كل ما يتعلق بالمنافسين، والروح في المعسكر كانت رائعة".

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ياسر المسحل واصل: "اللاعبون كانوا واثقين منذ البداية في التأهل وتحقيق هذه النتائج والمستويات، وكانوا حريصين على تقديم كل شيء للوطن، ويبقى لنا المباراة النهائية".

واختتم المسحل تصريحاته قائلًا: "لابد أن يكون مشاركة المنتخب الأولمبي في الأولمبياد مشرف، ونبدأ من اليوم الاستعداد، وسيكون هناك برنامج متكامل للاستعداد، وسنشارك في بطولة دولية ودية ستقام في فرنسا خلال الصيف وسنحقق كل ما يريده الجهاز الفني، لتشريف كرة القدم السعودية".

وتأهل المنتخب الأولمبي السعودي إلى أولمبياد طوكيو، بعد الوصول إلى المباراة النهائية، ببطولة كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا المقامة في تايلاند.