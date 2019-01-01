رئيس الاتحاد: أثق في لاعبي فريقي لتحقيق كأس الملك

هل يحقق الاتحاد لقب كأس الملك؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد لؤي ناظر، رئيس نادي الاتحاد، على أنه يثق في لاعبي فريقه لتحقيق لقب كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب التعاون.

ناظر قال خلال تصريحات لقناة "السعودية الرياضية": "لاعبو الاتحاد سيقاتلون وأراهن عليهم، ولست خائفًا من شيء وواثق جدًا من فريقي".

رئيس الاتحاد أردف: "أهم حدث هو تشريف خادم الحرمين في المباراة، ونحن كرياضيين نتطلع لهذا اليوم لأنه له احتفالية معينة، وموسم مختلف لنا".

لؤي ناظر تابع: "كان هدفي هو تفادي هبوط الاتحاد، ولكن الجماهير رفعت سقف الطموح ويرغبون في الكأس ودوري أبطال آسيا، بالإضافة إلى الابتعاد للهبوط، ورئاسة النادي مسؤولية كبيرة".

#أغلى_الكؤوس#لؤي_ناظر – رئيس نادي #الاتحاد:

مباراة الفيصلي أصعب مباراة .. مؤلمة .. ورحلتي من المجمعة إلى الرياض ومن الرياض إلى جدة كانت "مأساوية" ومنظري لحظت دخولي للبيت صعب.#النهائي_مع_KSA_SPORTS pic.twitter.com/Q601BJkCXz — KSA SPORTS (@riyadiyatv) May 1, 2019

وواصل: "أرغب في استلام الكأس بنفسي، وأهل القصيم أهل كرم، وننتظر منهم إكرامنا بالحصول على الكأس".

واختتم ناظر تصريحاته قائلًا: "المواجهات الثلاث القادمة للاتحاد بالدوري مصيرية، ومن الممكن أن يغير جماهير الاتحاد رأيهم في لؤي ناظر".

الاتحاد سيواجه نظيره التعاون مساء غدٍ الخميس، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.