رئيس الإسماعيلي: كان بإمكاننا الفوز على الأهلي

إبراهيم عثمان يرى أن فريقه كان الأحق بالانتصار على الأهلي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

شكر إبراهيم عثمان، رئيس النادي الإسماعيلي، لاعبي الفريق والجهاز الفني، بعد ظهورهم الرائع في مباراة الأهلي.

رئيس الإسماعيلي قال خلال تصريحات صحفية: "أرى أن الفريق كان الأحق بالفوز على الأهلي، بالرغم من أنه يضم أكثر من لاعب شاب".

عثمان تابع: "العديد من الفرص المهدرة التي أتيحت للإسماعيلي على مدار شوطين، كانت من الممكن أن تقود الفريق للفوز".

وواصل: "لاعبو الإسماعيلي كانو على قدر من المسؤولية، والجميع قدما أفضل ما لديه وقاتل في الملعب، أمام منافس شرس قام بشراء لاعبين بمبالغ طائلة للحصول على اللقب".

"مباراة الإياب ستكون صعبة ولكن الهدف المتأخر الذي أحرزناه في المغرب سيكون هدف البطولة، ولم نصل إلى النهائي عن طريق الصدفة ولكن بجدارة واستحقاق"🗨️



منير الجعواني مدرب نهضة بركان 🗣️ pic.twitter.com/IWnFH4eMNI — جول مصر (@goaleg) May 23, 2019

وأردف: "حرصنا على ضم لاعبين شباب من جميع أنحاء الجمهورية بأسعار متوسطة، لتدعيم صفوف الفريق، والدليل محمد صادق وعبد الرحمن مجدي ومصطفى فارس وأحمد أيمن ومحمد الضرف ومحمد بيومي".

واختتم إبراهيم عثمان تصريحاته قائلًا: "الإسماعيلي خرج بالكثير من المكاسب، أهمها مجموعة اللاعبين الواعدين، وهو ما سيساهم في نتائج مميزة والعودة إلى منصات التتويج الفترة المقبلة".

الإسماعيلي تعادل مع الأهلي بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهما يوم الخميس، ضمن منافسات الدوري الممتاز.