رئيس الأهلي يرفع طلبًا لتعليق عقوبة البرازيلي ليما

الانضباط قررت إيقاف ليما لمدة مباراتين وتغريمه ماليًا.

كشف عبد الإله مؤمنة، رئيس النادي الأهلي، عن أنه طلب تعليق عقوبة البرازيلي لوكاس ليما، لاعب الفريق، بعد قرار لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي بإيقافه.

لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي، أعلنت في وقتٍ سابق اليوم الجمعة، إيقاف ليما مباراتين وتغريمه 30 ألف ريال سعودي، بسبب سلوك مشين صدر منه، خلال مباراة العدالة.

ونشر عبد الإله مؤمنة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، جاء فيها: "تم رفع طلب تعليق العقوبة، ولكل حدث حديث".

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ليما غاب عن مباراة الأهلي أمام الاتفاق الأخيرة، بعد حصوله على بطاقة حمراء في مواجهة العدالة، لتعلن اللجنة العقوبة الإضافية قبل ساعات من مواجهة الأهلي أمام الوحدة، بإيقافه مباراتين.

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الأهلي يستعد لمواجهة الوحدة مساء اليوم الجمعة، بالجولة الثامنة عشر، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، في مكة المكرمة.

وتعادل الأهلي أمام العدالة بهدف لمثله في مباراة الجولة السادسة عشر، ضمن منافسات الدوري، قبل تحقيق فوزًا مثيرًا على الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدفين.