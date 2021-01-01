رئيس الأهلي يتحدث عن مصير غريب وآل فتيل والمؤامرات الداخلية

عبد الإله مؤمنة يتحدث عن أزمات الأهلي

كشف عبد الإله مؤمنة، رئيس النادي الأهلي السعودي، عن موقف ثنائي الفريق عبد الرحمن غريب ومحمد آل فتيل، متحدثًا عن الأزمات التي تحدث داخل النادي خلال الفترة الحالية.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت على أن هناك مفاوضات مع عبد الرحمن غريب من أحد الأندية لضمه، بالإضافة إلى رفض محمد آل فتيل تجديد عقده مع اقتراب دخوله في الفترة الحرة، حيث اشترط الحصول على 6 ملايين ريال في الموسم الواحد.

مؤمنة قال خلال تصريحات تليفزيونية: "كل لاعب يريد الاستمرار بالنادي الأهلي، سنعمل من أجل المحافظة عليه مستقبلًا، لأن مشروعنا ممتد إلى 4 سنوات، والنادي يعاني من مشاكل مالية وسنحلها خلال الفترة القادمة".

رئيس الأهلي تابع: "أتمنى من أي شخص يمتلك القدرة والرغبة في دعم الأهلي، أن يفعل ذلك سواء كنت موجود أو لا، وخيار الابتعاد عن رئاسة النادي يتم عبر الطرق الرسمية".

وتحدث مؤمنة عن الأزمات الإدارية داخل الأهلي حيث قال: "هناك أخطاء إدارية وفنية حدثت بالفريق مؤخرًا، ولكن نرفض أي تصرف يؤثر على شكل النادي، وأكبر المشاكل بالنادي هي التسريبات، وتم التعامل مع الثنائي عمر السومة ومحمد العويس بعد التصريحات التي صدرت منهما".

وواصل: "تواجهنا مشاكل مثل أي نادي، ونحتاج حاليًا إلى الهدوء، لأن هناك تسريبات ومؤامرات كثيرة داخل النادي الفترة الأخير، وهذا ما يسبب لنا المشاكل".

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واختتم مؤمنة تصريحاته قائلًا: "لن نقبل أي تجاوزات من اللاعبين أو غيرهم، وتم التعامل معهم، وهدفي حاليًا هو مصلحة النادي".